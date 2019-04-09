Daha muhalefetin ‘anasını belleyecek’ti: MHP’i Atlı’ın başkanlığı düşürüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı il seçim kurulu tarafından düşürüldü.

Fotoğraf: Facebook

Atlı, seçim kampanyası sırasında muhalefeti kastedip, “Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta anasını belleyeceğiz arkadaşlar” demesiyle ‘nam salmıştı.’

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Atlı’nın seçimi yüzde 40 oyla kazanmasından sonra ikinci sırada yer alan Saadet Partisi’nin ilçe başkanlığı il seçim kuruluna itirazda bulundu. İtirazın nedeni Atlı’nın seçilme yeterliliğini olmadığının ortaya çıkması. Seçilme yeterliliği adayın sabıka kaydının bulunması nedeniyle kayboluyor ve bu durum seçim öncesi YSK kayıtlarında zaman zaman atlanıyor.

İl seçim kurulunun Atlı’nın başkanlığını düşürmesi ve mazbatayı vermemesi üzerine Saadet Partisi kendi adayları Kazım Özgen’in başkan ilar edilmesi için başvuruda bulundu.

Nihat Atlı da karara karşı YSK’ya itirazda bulundu.