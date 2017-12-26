Diken

Yaramazlara biraz batar!

Daha kuzeye: Finlandiya’yı aydınlatan ‘Kuzey Işıkları’

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‘Kuzey Işıkları’nın gökyüzünü aydınlattığı Finlandiya’nın Inari kenti. (Reuters)

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