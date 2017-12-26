Daha kuzeye: Finlandiya’yı aydınlatan ‘Kuzey Işıkları’

‘Kuzey Işıkları’nın gökyüzünü aydınlattığı Finlandiya’nın Inari kenti. (Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
‘Kuzey Işıkları’nın gökyüzünü aydınlattığı Finlandiya’nın Inari kenti. (Reuters)
AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, 696 sayılı KHK’yı ‘muğlak’ bulan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ‘retweet’le destek verdi.
İstanbul’un Tuzla ilçesinde 97 kişinin hastaneye başvurmasına, on binlerce kişinin de ağır kokuyla kabus gibi bir gece geçirmesine neden olan maddelerden biri olduğu saptanan ‘trichloroethylene’ kanserojen.
Ankara, Kayseri ve Konya’da bazı alanların ‘kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, teknoloji geliştirme bölgesi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi’ olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev’in, dekan olmasının ardından kardeşi, oğlu ve eşinin üniversitede işe alındığı ortaya çıktı.
İzmit’teki fabrikadan sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarının ardından Ankara’ya yürüyen işçiler gözaltına alındı.