Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Daha güvenli bir yer’in hayaliyle

 

Irak ordusunun IŞİD’den geri almak için ablukaya aldığı Musul’un batısında, evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, daha güvenli bir yere götürülmeyi bekliyor. (Suhaib Salem / Reuters)

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