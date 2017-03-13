‘Daha güvenli bir yer’in hayaliyle

Irak ordusunun IŞİD’den geri almak için ablukaya aldığı Musul’un batısında, evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, daha güvenli bir yere götürülmeyi bekliyor. (Suhaib Salem / Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye ile yaşanan krizde Hollanda’nın tavrını ‘vahşilik’ ve ‘vandallık’ diye niteleyerek, Avrupa ülkelerinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan korktuğunu iddia etti.
Avrupa Birliği bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik, Türkiye’ye itidal tavsiyesinde bulunup Hollanda’ya ‘toz kondurmayan’ AB’ye yanıt verdi: “Türkiye, sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir.”
Hollanda ile başlayan diplomatik krizde, Türkiye ısrarla krize yaptırımlarla karşılık verileceğini söylemesi, akıllara iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin boyutunu getirdi.
Tekirdağ’da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.
İstanbul’da bir otobüste yaşanan cinsel tacize ilişkin davada mahkeme mağdurun toplu taşımaya binme özgürlüğünün kısıtlandığına karar vererek, saldırgana cinsel saldırı suçundan altı yıl altı ay hapis cezası verdi.