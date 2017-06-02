Daha 19 yaşında

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de polis ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, öldürüldüğü sokakta anıldı. (DHA\Kemal Atlan)
Yaramazlara biraz batar!
İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret eden CHP’li vekillerden oluşan heyet, Gülmen’in halsizliğinin belirginleştiğini ve günlük aktivitelerini zar zor yapabildiğini anlattı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, darbe komisyonu’na verdiği yazılı ifadenin ardından muhalefet partileri tarafından eleştirilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a ‘sahip çıktı’: “Komutanı kırmamak, incitmemek lazım.”
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
1- ‘Hassasiyet’ çözümü: ABD, YPG’ye verilen silahların kaydını Türkiye’yle paylaşacak
ABD, Suriye’de YPG’ye verilecek silahların kaydının Türkiye’yle paylaşılacağını açıkladı.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, lisans öğrencisi eşini okulda yeni kurulan enstitüye sekreter olarak atadı.