Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Daha 19 yaşında


 

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de polis ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, öldürüldüğü sokakta anıldı. (DHA\Kemal Atlan)

SON HABERLER

Akşam Postası / 2 Haziran 2017

1- ‘Hassasiyet’ çözümü: ABD, YPG’ye verilen silahların kaydını Türkiye’yle paylaşacak

ABD, Suriye’de YPG’ye verilecek silahların kaydının Türkiye’yle paylaşılacağını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...