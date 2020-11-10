Dağlık Karabağ’da ateşkes: Rus barış güçleri beş yıl bölgede

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00’dan itibaren ateşkes ilan edildi.

Fotoğraf: AA

Ateşkesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu.

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Putin, televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirdi.

“Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00’dan itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar” diyen Putin, Dağlık Karabağ’daki temas hattı ve Karabağ’ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rus barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.

Yerinden edilmişlerin ve mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri’nin kontrolünde Dağlık Karabağ’a ve etrafındaki bölgelere döneceğini aktaran Putin, esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını söyledi.

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Bölgenin ulaşım bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Putin, “Ulaşım, iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak” dedi.

Putin, “Varılan anlaşmalar, Dağlık Karabağ krizinin uzun vadeli ve kapsamlı çözümü için adil temelde, Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda gerekli koşulları oluşturacak” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’daki krizle ilgili halka seslendi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu.

Aliyev, “Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verilecek” diye konuştu.

“Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak” diyen Aliyev, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’da beş yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini aktardı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise durumun istikrara kavuşmasının ardından bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu” dedi.