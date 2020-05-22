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Yaramazlara biraz batar!

Dağıstan’a 2.6 milyon lira değerinde tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, Kızılay tarafından hazırlanan 2.6 milyon liralık tıbbi yardım malzemesini Rusya’ya bağlı özerk Dağıstan’a gönderdi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre bugün Kızılay’ın Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki tesislerinde malzemelerin yüklendiği TIR yola çıktı.

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Gönderilen tıbbi malzemelerin arasında 100 bin adet üç katlı cerrahi maske, 20 bin EN149 maske, 20 bin koruyucu tulum, 22 bin koruyucu gözlük, ilaç, beş adet Türkiye’de üretilen solunum cihazı ve dezenfektanlar yer aldı.

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yardımın toplam maliyetinin 2.6 milyon lira olduğunu, bu akşam da Tacikistan’a 20 bin maske ulaştırılmasıyla, 29 ülkeye yardım göndermiş olacaklarını söyledi.

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