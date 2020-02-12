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Yaramazlara biraz batar!

Dağda mahsur kalan genci AFAD ekipleri kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dağda mahsur kalan Şükrü K. (22), beş saatlik çalışmanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Şükrü B., bisikletiyle Çamlaraltı Mahallesi Zeytinköy mevkiine gezintiye çıktı. Hava kararınca kaybeden Şükrü B., ormanlık alanda mahsur kaldı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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Bölgeye giden AFAD ekipleri, Şükrü B.’yi kurtardı. Donma tehlikesi geçiren Şükrü B., sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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