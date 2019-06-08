Dağcıyı kurtarmaya çalışan astsubay hayatını kaybetti

Niğde’de, Demirkazık Dağı’nda tırmanış yaparken mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki astsubay Uğur Görkem Harmankaya, helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı’nın güneybatı yüzünde yer alan ‘peck kulvarı’ndan zirveye doğru tırmanış yapan yedi dağcıdan Bülent Tuncay, dengesini kaybedip düştü. Ayağı kırılan ve bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için AFAD ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterle Konya’dan hareket eden MAK timi, dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Dağcıyı kurtarmaya çalışan timden, Konya 3’üncü Ana Jet Üssü 135. Filo personelinden bir astsubay, ipten kayarak helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, diğer askerler tarafından tekrar helikoptere alınıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Hayatını kaybeden astsubay Uğur Görkem Harmankaya’nın cenazesi, Konya’ya gönderildi. Fotoğraf: DHA

Öte yandan yaralı dağcı Bülent Tuncay, diğer askerler tarafından kurtarılarak, götürüldüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Konya’dan kalkan helikopterli ekibin ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında, Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya, ipten kayarak yüksekten düşmesi sonucu yaralanmıştır. Olay yerinden helikopterle alınarak tedavi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hava Teknik Astsubay Uğur Görkem Harmankaya, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.”