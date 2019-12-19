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Yaramazlara biraz batar!

Dağcıların cenazesi ailelerine teslim edildi

Bursa’da Uludağ’a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ın 17 gün sonra bulunan cansız bedenleri ailelerine teslim edildi.

Fotoğraf: DHA

Montunun görüldüğü yerin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan cesedin Efe Sarp’a ait olduğu tespit edilmişti. Sarp’ın cesedine yaklaşık 1,2 kilometre uzaklıkta, Mert Alpaslan’ın da cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Ön otopsiye göre ölüm sebebi ‘hipotermi’

İki amatör dağcının cenazeleri, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ön otopsi raporuna göre ikilinin ölüm nedeni, ısı kaybına bağlı hipotermi.

Cenazeler ailelere teslim edildi

Efe Sarp ve Mert Alpaslan’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Mert Alpaslan, bugün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii’nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

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Efe Sarp ise yarın Aydın’ın Karacasu ilçesinde toprağa verilecek.

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