Dağ sıçanı avlayıp yiyen 15 yaşındaki çocuk hıyarcıklı veba nedeniyle hayatını kaybetti

Moğolistan’da, 15 yaşındaki bir çocuk avladıktan sonra yediği dağ sıçanı nedeniyle hıyarcıklı (bubonik) veba nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Dorj Narangerel, çocuğun bölgede, geçmişteki hıyarcıklı veba salgınlarıyla ilişkilendirilen sıçanı yediğini ve pazar günü hayatını kaybettiğini söyledi. Çocuğun yaşadığı, Gobi Altay eyaletindeki Tugrug bölgesinde karantina tedbiri alınmasının kararlaştırıldığını belirten Narangerel, “Pazar günü başlayan karantina cumartesiye kadar sürecek. Çocuğun temas ettiği 15 kişiyi izole ettik” dedi.

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Hastalık, enfekte olmuş bitlerin insanı ısırması sonucu ve hastalıklı fare, sıçan gibi kemirgenlerle temas edilmesi yoluyla bulaşabiliyor. Hastalık taşıyan hayvan veya kişiden havaya saçılacak damlacıkların nefes yoluna karışması ile de vücuda girebiliyor.

50 milyonu aşkın can aldı

Avrupa’da Ortaçağ’da, hıyarcıklı veba nedeniyle 50 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti. Moğolistan’da, 1928 ile 2018 yılları arasında dağ sıçanı kaynaklı 692 vaka görüldü. Bunların 513’ü hayatını kaybetti. Ay başında Hovd eyaletindeki iki kişide ve Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bir kişide tespit edildi.

Geçen hafta, ABD’nin Colorado eyaletinde bir sincaba yapılan testin sonucu çıktı. Her yıl onlarca vaka kayda geçen ABD’de, 2015 yılında Colorado’da iki kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yılda bin ila 2 bin kişide hıyarcıklı veba görüldüğünü bildiren Dünya Sağlık Örgütü ise hastalığı, ‘yeniden ortaya çıkan hastalıklar’ kategorisine almıştı.