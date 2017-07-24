‘DAEŞ’i ez, demokratik devrimi savun’: Fatih Akın’dan Rojava projesi

Yönetmen Fatih Akın, Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan ve Rojava olarak da bilinen Kuzey Suriye’de özerklik ilan eden, PYD’ye bağlı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) hakkında bir proje yapacağını duyurdu.

Akın, Instagram hesabından kadın bir savaşçının resminin olduğu ve altında, “DAEŞ’i ez. YPG ve YPJ’li özgürlük savaşçılarını destekle. Rojava’daki demokratik devrimi savun” yazan bir posterin fotoğrafını paylaştı.

Reklam

43 yaşındaki yönetmen, ‘Duvara Karşı’ filmiyle 2004 yılında Berlin Film Festivali’nde ‘Altın Ayı’, 2007 yılında Cannes Film Festivali’nde ‘Yaşamın Kıyısında’ adlı filmiyle en iyi senaryo ödülüne layık görülmüştü.