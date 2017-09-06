‘Dadaizm’den esinlenmişti: Okan Bayülgen’in ‘Dada Salon’u isim hakkından davalık

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Ünlü şovmen Okan Bayülgen’in ‘Dada Salon’ ismiyle bu yılın başında Bodrum’da açtığı mekan ‘isim hakkı’ nedeniyle dava edildi.

‘Dada Dandinista’ adıyla Star Tv’de iki sezon program yapan Bayülgen, bu yılın başında Bodrum’da ‘Dada Salon’ adıyla bir sanat ve eğlence kulübü açmıştı.

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Bayülgen, programı ve kulübü için ilhamı ‘Dadaizm’ akımından aldığını açıklamıştı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, savcılık başvurusu ve dava dilekçesinde, ‘Dada’ isminin Simurg Turizm’in tescilli markası olduğu kaydedildi. Dosyada yer alan bilgilere göre anılan şirket ‘Dada Sport & Delight’ı 13 Ekim 2010 yılında tescil ettirdi.

Dosyaya göre Simurg Turizm, ‘Dada Restaurant Cafe Bar’ ismiyle Beyoğlu’nda bir de mekanın işletmeciliğini yapıyor. ‘Dada’ markasının özel isim olduğu kaydedilirken Bayülgen’in marka haklarına tecavüz ettiği öne sürüldü.

Savcılık başvurusunda, Bayülgen hakkında kamu davası açılması talep edilirken, ‘Dada Salon’un faaliyetlerinin ise dava sonuna kadar tedbiren durdurulması talep edildi.

Ceza davası başvurusu yanı sıra Bakırköy Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada ise “Müvekkile ait marka izinsiz kullanılıyor” denilerek tazminat talebinde bulunuldu. Açılan ikinci bir davada ise yapılan marka tescili için de hükümsüzlük davası açıldı.

Dava dilekçesinde ayrıca, durumun fark edilmesinden sonra noter kanalıyla Bayülgen’e ihtarname çekildiği kaydedildi.

Bayülgen’in de ‘Dada Salon’ markasını kendi adına tescillediği anlaşıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu’na Bayülgen adına başvuru 27 Nisan 2016 günü yapıldı. Marka tescili ise geçen yıl 18 Kasım’da yapıldı.