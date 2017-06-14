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Daçka, Galatasaray ve Tofaş 2017/18 sezonunda Eurocup’ta mücadele edecek


Avrupa basketbolunun iki numaralı organizasyonu Eurocup’ta gelecek sezon mücadele edecek 24 takım açıklandı.

Galatasaray 2015/16 sezonunda Eurocup’ta şampiyon olmuştu. Fotoğraf: Galatasaray.org

Organizasyonda Basketbol Süper Ligi’nden Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank ve Tofaş da yer alacak.

Eurocup 2017/18 sezonunda 12 ülke ve dokuz ligi temsilen 24 takım altışarlı dört grupta karşı karşıya gelecek. İkinci turda 16 takım çeyrek finale yükselecek sekiz ekip arasına girmek için dörderli dört grupta karşılaşacak.

Çeyrek final, yarın final ve final serileri üç maç üzerinden oynanacak.

Eurocup’a katılacak 24 takım şöyle sıralandı: Cedevita Zagreb, Partizan NIS Belgrade, Buducnost VOLI Podgorica, Paris Levallois, ASVEL Lyon Villeurbanne, Limoges CSP, Ratiopharm Ulm, FC Bayern Münih, ALBA Berlin, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Dolomiti Energia Trento, Grissin Bon Reggio Emilia, Fiat Turin, Lietkabelis Panevezys, Lietuvos Rytas Vilnius, Zenit St Petersburg. Lokomotiv Kuban Krasnodar, Unics Kazan, Herbalife Gran Canaria Las Palmas, MoraBanc Andorra, RETAbet Bilbao Basket, Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odebank ve Tofaş.

 

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