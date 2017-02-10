‘Daçka bizden daha iyi oynadı’ diyen Obradovic: Onları yenmek istiyorsanız takım gibi oynamalısınız 

Euroleague’in 22’nci hafta maçında Darüşşafaka’ya 72-65 mağlup olan Fenerbahçe erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, “Onları yenmek istiyorsanız, takım gibi oynamanız gerekiyor” dedi.

‘Maça hazırlanma ve oynama şeklimiz çok farklıydı’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Daçka’nın daha iyi bir oyun sergilediğini belirten Obradovic, şöyle devam etti: “Savunmada çok serttiler. Hücumda da bireysel özelliklerini kullandılar. Bu maça özellikle hazırlanmaya çalıştık, özellikle de bire bir pozisyonlarda. İlk çeyrek haricinde bizim açımızdan çok kötü maçtı. Onları yenmek istiyorsanız, takım gibi oynamanız gerekiyor. Kesinlikle maça hazırlanma ve oynama şeklimiz çok farklıydı. Bu da takımda üzerine düşünmemiz ve çalışmamız gereken bir durum.”