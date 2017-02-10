Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Daçka bizden daha iyi oynadı’ diyen Obradovic: Onları yenmek istiyorsanız takım gibi oynamalısınız 

Euroleague’in 22’nci hafta maçında Darüşşafaka’ya 72-65 mağlup olan Fenerbahçe erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, “Onları yenmek istiyorsanız, takım gibi oynamanız gerekiyor” dedi.

‘Maça hazırlanma ve oynama şeklimiz çok farklıydı’

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Daçka’nın daha iyi bir oyun sergilediğini belirten Obradovic, şöyle devam etti: “Savunmada çok serttiler. Hücumda da bireysel özelliklerini kullandılar. Bu maça özellikle hazırlanmaya çalıştık, özellikle de bire bir pozisyonlarda. İlk çeyrek haricinde bizim açımızdan çok kötü maçtı. Onları yenmek istiyorsanız, takım gibi oynamanız gerekiyor. Kesinlikle maça hazırlanma ve oynama şeklimiz çok farklıydı. Bu da takımda üzerine düşünmemiz ve çalışmamız gereken bir durum.”

İstanbul derbisinde ‘hep bir ağızdan’ İzmir Marşı: Fenerbahçe’yi 72-65 mağlup eden Daçka dört maç sonra kazandı

SON HABERLER

İbrahim Kalın nerdesin?

Murat Sevinç’i ‘ihraç’ etmek ne demek, İbrahim Kaboğlu’nu.. 139 akademisyeni? Tabii bu son hunharlık tüy dikti sadece, bu iktidar tüyü dikmeden önce, zaten pek matah olmayan akademiyi üstüne tüyün dikilmesi gereken hale getirmişti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...