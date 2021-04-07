Da Vinci’nin Salvator Mundi tablosu, NFT versiyonuyla yeni rekor peşinde

Bir açık artırmada satılan en pahalı yağlı boya tablo unvanını elinde bulunduran Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi resmi, NFT olarak satışa sunuldu.

Salvator Mundi tablosu, 2017’de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alındı.

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İşte o resmi, 2019’da çıkan ‘The Last Leonardo’ kitabının yazarı Ben Lewis NFT’ye çevirdi ve satışa sundu. NFT tabloda bir de değişiklik var.

Ben Lewis bu satıştan 450 milyon dolar bekliyor ve bu gelir, Lewis’in kitabında anlattığı, yağlı boya tabloyu 2005’te vergisiyle 1175 dolara satan Hendry Ailesi’yle bölüştürülecek.

Hendry Ailesi’nin yağlı boya tablodan sadece 700 dolar kazandığı düşünülecek olursa bu satışı dört gözle bekliyorlar olsa gerek.

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Peki nedir bu NFT?

Tweet’ler, videolar, resimler, hatta kahkahalar NFT olarak açık artırmayla satışa çıkıyor.

Peki nedir bu NFT? ‘Non-Fungible Token’, içerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran ‘benzersiz dijital varlık’ olarak tanımlanıyor.

Kripto para dünyasının en popüler konularından biri. NFT’ler dijital sanat eserleri için kullanılsa da içinde interaktif oyun ögeleri, spor koleksiyon kartları gibi kullanım alanı da var.