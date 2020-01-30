D-100 yolunun Bolu Dağı geçişi bir buçuk saat boyunca kardan kapandı

D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili olurken, TIR’ların yolda kalması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir buçuk saat sonra, 21:30 sıralarında açıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede kar yağışı da etkisini yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

D-100 yolunun Bolu Dağı’ndaki Karanlıkdere ve Bakacak mevkiinde aşırı kar yağışı nedeniyle TIR’lar yolda kaldı. TIR’lar yolda kalması nedeniyle yol karla kaplanınca, diğer araçların da yolda ilerlemesi imkansız hale geldi. Yol açılınca, ulaşım da normale döndü.

Reklam

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Kaynaşlı mevkiinde Ankara istikametine araç geçişine izin vermedi. Polis ekipleri araçları geri döndürerek, sürücülerin TEM yolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarını istedi. Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.