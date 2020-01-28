D-100 Karayolu’na çıkan atlara otomobil çarptı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, D-100 Karayolu’nda başı boş gezen üç ata otomobil çarptı. Atlardan biri otomobilin camından içeri girerken, diğer iki at yola savruldu. Kazada üç at öldü; sürücü hafif yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz Mevkii’nde meydana geldi. Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil Ankara istikametinde giderken başıboş üç at aniden yola çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil atlara çarptı.

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Olay yerine giden itfaiye ekipleri aracın ön camından içeriye giren atı vinç yardımıyla çıkardı. Diğer iki at ise karayolları ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.

