Çürük raporu aldıran eski yönetici: Zeminden şüphelenip incelenmesini istedik

Rıza Bey Apartmanı’nın eski yöneticisi Alican Alpgündüz, daha önce zeminden şüphelenip incelenmesini istediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı için 2012 ve 2018’de yapılan analizlerde ‘çürük raporu’ verildiği belirtilmiş, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum böyle bir raporun kayıtlarında olmadığını söylemişti.

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‘Çürük raporu’ alındığı dönemde yönetici olan Alpgündüz Hürriyet’ten Musa Kesler’e konuştu.

Raporun onun ve bazı apartman sakinlerinin talebi üzerine alındığını ifade eden Alpgündüz sonraki süreci şöyle anlattı: “Biz o dönem zeminden şüphelendik. Çünkü apartmanın yapıldığı yer eskiden bamya tarlasıymış. Apartmanın yüzde 75’i kiracıydı zaten. Daire sahiplerinin çoğu da şehir dışındaydı. Koordinasyonu sağlayamadık. Herkesin bir araya gelmesi mümkün olmadı. Belirlenen tarihte buluşma başka tarihe ertelendi. O tarihte de kimse bir araya gelemedi. Öyle kaldı. Bina sakinlerinin bunda bir kusuru yok.

Bayraklı’da yeni ve büyük adliye açılınca avukatlık ofisleri de açıldı binada. Başka işyerleri de açıldı. Ofisler çoğaldı. Daha önceki depremden sonra ilk dört katın güçlendirilmesi yapılmıştı. Kolonlarda çatlak ve çiziklerden dolayı. O dönem herkeste endişe vardı tabii. Ben 2013 yılında buradan ayrılmıştım. Çocuklarım eşimle birlikte burada kalıyorlardı. Deprem sırasında eşim de işyerindeymiş. Çocuklarım evde ders çalışıyorlardı.

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Çocuklarım 16 yaşındaki Sayra ve Çınar halen enkazın altında. Kızımın yatak odasına ulaşıldı. Orada yoktu. Oğlum da bulunamadı. Çelik kapıya kadar gelindi. Kurtarma ekipleri çocuklarımın deprem sırasında kaçmış olabileceğini, apartman boşluğunda olabileceğini değerlendiriyor. Umutlarımız o yönde. Binanın deprem anında değil de depremden sonra 5-10 saniye içinde yıkılmış olabileceğini düşünüyorlar. Depremden bir saat önce görüşmüştüm. Kızım kulaklık istemişti. İstediği modeli atmıştı.”