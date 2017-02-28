‘Cüret eden kazandı’: Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisi için ne dedi? 

Süper Lig’in 22’nci haftasında oynanan derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden lider Beşiktaş, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 10’a çıkardı.

İlk yarısında sadece beş şut atılan ve pozisyon zenginliği açısından kısır geçen karşılaşma sonrasında iki teknik direktörün oyun planları ve tercihleri konuşuldu.

Siyah-beyazlıların şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde ettiği derbiye dair spor yazarlarının yorumları şöyle;

‘Elini kolunu sallayarak maçı aldı’

“Tudor planını böyle yapmış olabilir. Ancak Atınç ve Talisca tercihlerini gördükten sonra mümkün olduğunca topa sahip olup rakip alana oyunu taşımaya geçmek çok daha doğru bir tercih olurdu. Talisca’nın önden, Atınç’ın arkadan yarattığı tedirginliği Atiba ve Oğuzhan’a hiç yaşatmadan maçı bitirdiler. Şenol Hoca’nın Tolgay ve Gökhan İnler’i alarak orta sahayı tutma planı belli oranda işe yaradı. Ve Galatasaray, seyircisini hiç inandıramadı. Beşiktaş’ta hiçbir oyuncu vasatı geçmeden elini kolunu sallayarak maçı aldı.”

Mehmet Demirkol’un yazısı

‘Güneş cüret ettiği için kazandı’

“Talisca’nın ayakları yere sağlam basmadığı için santrafor oynatamıyorsunuz. Pas trafiğine katılmadığı, topsuz oyunda yok olduğu için bir orta saha oyuncusu da değil aslında. Ama meşin yuvarlak ona geldiğinde inanılmaz bir gol silahı. Sadece ikinci santrafor olarak düşünebilirsiniz onu. Bu ligde de ikinci santrafor kullanmak ciddi bir risk. Bu riski ne Advocaat, ne Avcı, ne Riekerink aldı bu sene. Şenol Güneş’in takımı bugün ligde açık ara liderse, sebebi hocanın bu cesareti gösterebilmesi bence. Güneş cüret ettiği için kazandı dün gece. Yetenekli Tudor’sa o cesareti gösteremedi.”

Uğur Meleke’nin yazısı

‘Asıl sorun hocadan çok yönetim’

“Şenol Güneş bu ligin en çok maç kazanan faal hocası. Karabük’te olduğu gibi aynı taktiksel zokayı ikinci kez yutmaz, yutmadı da. Son tahlilde G.Saray’ın asıl sorunu hocadan çok yönetimdir. Bonservissiz Moussa Dembele’yi almak yerine 20 milyon harcayıp kader maçında bu kadar az pozisyon buluyorsan hiç düşünmeyecek, direkt istifa edeceksin!”

Ali Ece’nin yazısı

‘Beşiktaş’ın en olgun maçıydı’

“Beşiktaş, sezonun en iyi maçını oynamadı kuşkusuz ancak özellikle golden sonra skoru koruma konusunda belki de en olgun maçıydı oynadığı. Bu skorla ligin üst tarafı Beşiktaş ve Başakşehir’e kalmış gibi görünüyor. İki takımın oynama biçimi, kadro derinliği, arzusu ve coşkusu düşünüldüğünde Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok önemli bir mesafe almış oldu.”

Cem Dizdar’ın yazısı

‘Beş yıllık çalışmanın ürünü’

“Şenol Güneş, geçen sezon mutlu sona derbi kazandığı için ulaştı. Siyah beyazlılar böylece son iki sezonda derbi kazanma kültürüne yeniden kavuştu. Tarihsel olarak sıkıntı yaşadığı Galatasaray’ı üst üste iki sezon Türk Telekom Arena’da devirmesi de psikolojik olarak ayrı bir artıdır. 80-82 arasında yaptığı ve saymanın mümkün olmadığı pas sayısıyla da “Biz bu noktaya işte böyle geldik” diyerek meydan okudu. Evet, bu Beşiktaş 5 yıllık bir çalışmanın ürünüdür.”



Kenan Başaran’ın yazısı

‘Lig bitti demek için erken, bitmedi demek de çok makul durmuyor’

“Planı tutan her durumda rasyonelliği bırakmayan ve ligin en olgun takımı Beşiktaş oldu. Tamam, şans da yardım etti. 82’de Podolski atsa başka olurdu. Ama siz oyun düzenine itikadınızı bozmazsanız talih de size gülümsüyor işte. Artık Başakşehir’le baş başa lider ve tecrübe olarak çok ağır basıyor. Lig bitti demek için hâlâ erken. Ama bitmedi demek de çok makul durmuyor.”

Bağış Erten’in yazısı