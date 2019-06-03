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Yaramazlara biraz batar!

Cüneyt Mengü: ABD’nin Suriye ile ilgili 10 maddelik yeni planı

ABD Temsilciler Meclisinin çeşitli oturumlarında, Suriye’deki çatışmaların çok karmaşık bir yapıda olduğu, olası çözümlerin arzu edilen düzeyde olmadığı ve Amerikan menfaatlerine yönelik tehditlerin durdurulabilmesi adına yeni stratejilerin uygulanmasının gerekli olduğu görüşülmüştür.

Batılı diplomatik kaynaklara göre; Geçen hafta Temsilciler Meclisi ve Senato olarak 535 üyeli Amerikan Kongresinde alışılmışın tersine Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerini temsil eden yaklaşık 400 milletvekili, Suriye’deki iç savaşın sona ermesi için Başkan Trump’a ortaklaşa 10 maddelik yeni bir eylem planı sundular. 

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Cüneyt Mengü’nün yazısı

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