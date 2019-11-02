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Yaramazlara biraz batar!

Cüneyt Başaran: Trump’ın azil süreci

Washington DC’de, Amerika Birleşik Devletleri siyaset tarihinde benzeri az görülmüş gelişmeler oluyor.  2016 Kasım ayında ABD’nin 45. Başkanı olan seçilen Donald Trump hakkında , 2020 seçimlerinde 1 yıl kala “görevden alınma /azledilme” süreci başlatıldı ve ortalık tam anlamıyla birbirine girmiş durumda.

ABD tarihinde daha önce 3 Başkan için azil süreci başlatılmış: Andrew Johson, Richard Nixon ve  Bill Clinton. Nixon azil süreci tamamlanmadan görevinden istifa etmiş, diğer 2 Başkan ise açılan davanın sonucunda suçlu bulunmamış ve görevlerine devam etmişler.

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Donald Trump da hakkında azil süreci başlatılan 4. Başkan olarak tarihe geçmiş durumda.

Cüneyt Başaran’ın yazısı

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