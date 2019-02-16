Cüneyt Başaran: Son üç ay üzerinden yıllık rakam hesaplanırsa yüzde 15 gibi bir işsizlik rakamı çıkıyor

Kasım ayı işsizlik verisi yüzde 12.3 olarak açıklandı. Mevsimsellikten arındırdıktan sonra baktığımızda bu oranın yüzde 12 olduğunu görüyoruz. Aralık 2016’dan beri en yüksek işsizlik oranı. Üstelik yıllık işsizlik verisi son 9 aydır ara vermeden yükseliyor.

Diğer yandan işsiz olarak kayıtlı olanların sayısı 4 milyona ulaştı. Bu 2005 yılından beri tutulan serideki en yüksek işsiz sayısı. 2017 Kasım ayından 2018 Kasım ayına kayıtlı işsiz sayısı 700 bin kişi artmış durumda. İşsiz sayısındaki son 3 aylık ortalama üzerinden yıllık rakam hesaplanırsa yüzde 15 gibi bir işsizlik rakamı çıkıyor.

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2018 Ekim ayından Kasım ayına girilirken 4 ana sektörün ( tarım, sanayi, inşaat, hizmetler) hepsinde istihdam düşüşü olmuş. 1 ayda 228 bin istihdam azalışı söz konusu.

2017 yılında bu bir çok sektöre ciddi istihdam teşvikleri verilmişti. Yine 2017 yılında KGF marifetiyle reel sektöre 220 milyar TL’lik kredi kullanımı imkanı sağlandı. Nitekim 2017 başında yine 12’lere vuran işsizlik 2017 sonunda yüzde 10’un altına inmişti. Ancak 2018 yılında teşviklerin çoğu devrede olmasına rağmen özellikle yılın ikinci yarısında kurda ve faizlerde yaşanan sert yükseliş sonrasında işsizlik rakamının yeniden yüzde 12’yi vurduğunu görüyoruz. Özellikle 15-24 yaş arası kategorize edilen genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22’yi geçmiş durumda.

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Cüneyt Başaran’ın yazısı