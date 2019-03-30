Cüneyt Başaran: Seçim sonrası en önemli iş yatırımcıdaki ‘giriş kolay çıkış zor’ algısını değiştirmek

Yazının başında bahsettiğim “Yaz aylarından itibaren TCMB faiz indirir” önermesi artık piyasa baz senaryo olarak maalesef durmuyor. Ne mevcut CDS oranları ne de tahvil faizleri Haziran gibi TCMB’nin olası bir faiz indirimi sürecini başlatmasına izin verecek gibi duruyor. İyi ihtimalle eylül gibi başlayacak, yıl sonuna kadar 200-300 baz puan ile sınırlı kalacak bir indirimden bahsedebiliriz.

Londra Swap Piyasası ile 1 hafta süren bilek güreşinde kim kazandı? Kim kaybetti? Bunu tartışmayı acilen bir kenara bırakıp önümüze bakmamız lazım. Türk Piyasaları için en kötü durum, yatırımcı nezdinde ‘oyunun kurallarının oyun sırasında değişiyor olması’ ya da ‘girişin kolay çıkışın zor olduğu’ algısının üzerimize oturması olur. Seçimlerden sonra yapacağımız en önemli reformlardan biri bu algının üzerimize yapışmadan dağıtılmasını sağlamak olmalı.

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Cüneyt Başaran’ın yazısı