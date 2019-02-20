Cüneyt Başaran: Konut ve otomotivden soğuma sinyalleri

Konut piyasası bir yanda, otomobil satışları diğer yanda ekonomideki hızlı soğumayı sanırım herkes gözlemliyordur. Ocak ayı konut satışları henüz açıklandı. 2018 Ocak ayında 96 bin konutun satıldığı Türkiye’de, 2019 Ocak ayında yüzde 24 düşmüş ve 73 bine gerilemiş. Bu son 6 yıldır aylık bazda kayıt edilen en düşük konut satış rakamı.

Otomobil sektöründe de benzer bir durum var.2017 yılında 1.1 milyon otomobilin satıldığı Türkiye’de, 2018’de toplam otomobil satışı 640 bin oldu. ÖTV ve KDV desteklerine rağmen geçen yılın son aylarında istenen toparlama gelmedi. Ancak sektörün aldığı darbeyi anlamak için, 2019 Ocak rakamına bakmak lazım. Son 5 yılın Ocak ayı ortalaması 34 bin otomobil satışı iken, 2019 Ocak ayında oluşan satış sadece 17 bin oldu. Yani satışlar yarı yarıya düşmüş durumda.

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Cüneyt Başaran’ın yazısı