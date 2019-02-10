Cüneyt Arkın yıllarca dövdüğü ‘kötü adamlar’la buluştu

Türk sinemasının simge ‘jön’lerinden Cüneyt Arkın, yaptığı yüzlerce aksiyon filminde dövüştüğü ‘kötü adam’ karakterini canlandıran oyuncularla bir araya geldi.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), 400 civarında sinema filminde Cüneyt Arkın’ı Yeşilçam’ın kötü adamlarıyla buluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz hazır bulundu.

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Oyuncular Arkın’ın çok büyük bir aktör olduğunu ve emekten yana olduğunu belirterek, kendilerini unutmamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte konuşma yapan Arkın, “Kötü karakterler olmasaydı biz bir hiçtik” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

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Etkinlikte, araç kovalama sahneleri, efsane oyuncularla yaklaşık yarım asır sonra tekrar canlandırılırken, Arkın’ın filmlerinde kullandığı araçlar sergilendi.

1977 yılında çekilen İstasyon adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobili ve asayişi bozan mafya çeteleriyle komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis araçlarını ve 60’lı yıllarda kendisine ait olan otomobilini gören Arkın duygulandı.

İKOD, Arkın’a daha önce filmde polis karakterini canlandırırken kullandığı otomobillerden birinin maketini hediye etti.