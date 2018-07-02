‘Cumhur’un gayriresmi ortağı Destici de ‘erken yerel seçim’ dedi: Ekim sonu

AKP ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı‘nın gayrıresmi ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Yerel seçimlerin ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum” dedi.

Anayasa gereği Mart 2019’da yapılması gereken yerel seçimlerin sonbahara alınacağına ilişkin iddia son dönemde AKP kulislerinden sızıyor. Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba seçimin kasım başında olması gerektiğini açıkça dile getirmişti. Bununla birlikte seçimin erkene alınması için 400 milletvekilinin oyuyla Anayasa’nın değişmesi, dolayasıyla AKP ve MHP’nin muhalefetin desteğini alması gerekiyor.

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AKP listesinden Ankara milletvekili seçilen Mustafa Destici, TBMM’de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yazıcıoğlu’nun ölümünden dokuz yıl sonra BBP’nin Mecliste temsil imkanını yakaladığını anımsatan Destici, “Bugün Meclis’e Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Meclis’te. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var” dedi.

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BBP lideri, erken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine de şunları kaydetti: “Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009’dan beri savunuyoruz. Bugüne kadar çoktan alınması gerekiyordu ama maalesef geçmiş dönemlerdeki Meclis, bu anlamda irade ortaya koymadı. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum.”