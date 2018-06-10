‘Cumhurlar’ın BBP’sinden de aykırı ses: Ülkücü hareket AKP’yi sandığa gömecek

AKP ve MHP ile birlikte ‘Cumhur İttifakı‘nda gayrı resmi olarak yer alan BBP’nin, yüksek istişare kurulu başkanı Hakkı Öznur, AKP’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Öznur “Tek adam rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz” dedi.

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BBP’nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşı olan Hakkı Öznur ‘Adalet ve Demokrasi Beyannamesi’ başlığı ile AKP’ye oy verilmemesini isteyen bir açıklama yaptı. Beyannamede şu ifadeler yer aldı:

– “Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz.”

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– “OHAL’siz, KHK’sız, baskısız, yasaksız bir Türkiye için; AKP/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz.”

– “Saray, Balgat, Yenimahalle üçlüsünün ülkücü hareket üzerindeki kirli karanlık oyunlarını, kumpaslarını 24 Haziran’da sandıklara gömeceğiz.”

Başta Genel Başkan Mustafa Destici’nin de aralarında bulunduğu 18 BBP’li 24 Haziran’da AKP listelerinden milletvekili adayı. BBP bu anlamda Cumhur İttifakı’nın da gayrı resmi ortağı.

Eski Ülkü Ocakları başkanı MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya da daha önce ülkücülere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vermemesi çağrısında bulunmuştu.