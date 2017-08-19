Cumhuriyet’in ‘İşte siyasi ayak’ manşetine AKP’li Yazıcı’nın cevabı: Şerefsizlik 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ‘FETÖ’nün ‘himmet’ toplantılarına katıldığı öne sürülen işadamı İlhami Yazıcı’yla oğlu Mustafa Yazıcı’nın iş ortaklığını haberleştiren Cumhuriyet’e sosyal medya üzerinden cevap verdi: “Tek kelimeyle şerefsizlik.”

’15 Temmuz sonrası tutuklanan eski vali de açılışta’

Cumhuriyet’in ‘İşte siyasi ayak’ başlığıyla manşetten duyurduğu Aykut Küçükkkaya imzalı haberde, Mustafa Yazıcı’yla İlhami Yazıcı arasındaki ortaklık şöyle anlatılıyordu: “İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, aralarında hemşehrilik bağı bulunan işadamı İlhami Yazıcı ile 2014’te ortak bir şirket kuruyor. Şirket, İlhami Yazıcı’ya ait Yazıcı Grup’un Tanzanya’da açtığı fabrikanın açılışından sadece 5 gün sonra kuruluyor. Tanzanya’daki açılışa hem Hayati Yazıcı hem de açılıştan sadece ’13 gün önce’ 23 Mayıs 2014’te cemaat bağlantısı şüphesiyle görevden alınan; 15 Temmuz sonrası tutuklanan eski Rize Valisi Nurullah Çakır da katılıyor.”

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‘İstanbul’daki ‘himmet’ toplantılarının birinci ismi’

Haberde ayrıca ‘FETÖ’ soruşturmalarında ele geçirilen bir listede İlhami Yazıcı’nın isminin, İstanbul’da yapılan ‘himmet’ (bağış) toplantılarının birinci ismi olarak kayda geçtiği de öne sürülüyordu.

‘Kasıtlı bir iftira’

Cumhuriyet’in manşetine taşıdığı bu iddialar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yapan Yazıcı, “İsmi dışında hiçbir kutsalı olmayan bir gazetenin bugün şahsımı hedef alarak kurguladığı haber tamamen yalandır ve kasıtlı bir iftiradır” dedi.

‘Tek kelimeyle şerefsizlik’

Gazeteyi ‘itibar suikastı’ yapmakla suçlayan AKP genel başkan yardımcısı şöyle devam etti: “Bugüne kadar iftira ve kurgu haberciliği yapan ve birilerinin tetikçiliğini üstlenen bu gazetenin yaptığı tek kelime ile şerefsizliktir. ‘Çamur at, izi kalsın’ yöntemi ile yapılan bu kurgu haber, ilkeli ve doğru gazeteciliğin yüzkarasıdır. Şahsım ve partim bugüne kadar bu iftiralara, aşağılık operasyon girişimlerine pabuç bırakmamıştır, bundan sonra da asla bırakmayacaktır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Şahsım üzerinden partimize yönelik yapılan operasyonel gazeteciliğe karşı yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim”

1- İsmi dışında hiçbir kutsalı olmayan bir gazetenin bugün şahsımı hedef alarak kurguladığı haber tamamen yalandır ve kasıtlı bir iftiradır — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) 19 Ağustos 2017

2- Şeref ve haysiyet, herkese lazım olan bir değerdir. Bu kutsal değerlerden yoksun olanlar ancak ve ancak itibar suikastçiliği yaparlar — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) 19 Ağustos 2017

3- Bugüne kadar iftira ve kurgu haberciliği yapan ve birilerinin tetikçiliğini üstlenen bu gazetenin yaptığı tek kelime ile şerefsizliktir — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) 19 Ağustos 2017

4- ‘Çamur at, izi kalsın’ yöntemi ile yapılan bu kurgu haber, ilkeli ve doğru gazeteciliğin yüzkarasıdır — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) 19 Ağustos 2017

5- Şahsım ve partim bugüne kadar bu iftiralara, aşağılık operasyon girişimlerine pabuç bırakmamıştır, bundan sonra da asla bırakmayacaktır — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) 19 Ağustos 2017

6- Güneş balçıkla sıvanmaz — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) 19 Ağustos 2017