Cumhuriyet’in başvurusuna öncelik veren AİHM, Türkiye’den savunma istedi

Cumhuriyet’in tutuklu yazar ve yöneticilerinin başvurusuna öncelik veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’den 2 Ekim’e kadar savunma göndermesini istedi.

Gazetenin tutuklu yazar ve yöneticileri, mart ayında AİHM’e başvurmuştu. Mahkeme de nisan ayında başvuruya öncelik vereceğini duyurmuştu.

Savunma istendi

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre AİHM, başvuruyu ‘acil’ koduyla işleme koydu.

Mahkeme ‘davacıların iç hukuk yollarına başvurularının, Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvuru sürecinin, geçici gözaltı koşulları ve süresinin, davacıların ifade özgürlüklerine getirilen kısıtlamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle ne derece uyumlu yapıldığı’ konularında hükümete sorular yöneltti.

Türkiye’nin 2 Ekim’e kadar savunma göndermesi gerekiyor. Bu tarihten sonra mahkeme savunma için ek süre de verebilecek.

Böylece AİHM, Türkiye’den gelen ‘öncelik’ başvurularının ilkini Cumhuriyet’e vermiş oldu.

Cumhuriyet’in başına gelmeyen kalmadı!

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, 31 Ekim 2016’da ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı.

Daha sonra gazetenin muhabiri Ahmet Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gazeteciler hakkındaki iddianamenin çıkmasının ardından gazetenin muhasebecisi Emre İper de tutuklanmıştı.

Son olarak da gazetenin internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

İlk dalgada tutuklanan gazetecilerin ilk duruşması 24 Temmuz’da.