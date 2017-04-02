Cumhuriyete ‘darbe’ diyen AKP’li başkandan yeni çıkış: Hainlerin koyduğu sistemi değiştireceğiz

Daha önce 1923’te ilan edilen cumhuriyeti ‘darbe’ olarak tanımlayan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, “Hainlerin koyduğu sistemi değiştireceğiz” dedi.

Diriliş 2023 Gençlik Derneği’nin etkinliğinde konuşan Kadıoğlu, 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu ile mevcut sistemi değiştireceklerini belirterek, “Bunlar, Anayasa değişikliğinden çok korkuyorlar” dedi.

Kadıoğlu, mevcut sistemi ‘hain’lerin kurduğunu savundu: “Biz öyle bir milletiz ki 1000 yıl Avrupalılara ‘Dur’ dedik. Biliyoruz ki onlar bu topraklardan geçip aşağılara indikçe insanlara zulmedecekler, huzuru bozacaklar. 1000 yıl boyunca atalarımız bu zulümlere engel oldu. Sonra içimizdeki hainler yüzünden bir dönem tökezledik lakin 16 Nisan’dan sonra tekrar eski gücümüze kavuşacak ve bu hainlerin koyduğu sistemi değiştireceğiz” dedi.