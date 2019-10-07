Graham: Türkiye’ye yaptırım uygulayıp NATO üyeliğinin askıya alınmasını isteyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlemeyi planladığı operasyona ‘felaket olur’ değerlendirmesi yapan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham “Türkiye’ye Suriye’ye girerse yaptırım uygulayıp NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD, Türkiye’nin olası bir operasyonuna katılmayacağını ve desteklemeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki güçlerini çekmeye başlamıştı.

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Cumhuriyetçi senatör hem Fox News’e konuştu hem de Twitter’dan açıklamalar yapmaya devam etti. Son üç paylaşımında Graham, Demokrat Partili Maryland senatörü Chris Van Hollen ile Suriye konusunu görüştüğünü belirtti ve şöyle dedi: “Eğer Türkiye Suriye’yi işgal ederse hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti’nin desteğiyle yaptırım uygulayacağız ve ABD’nin IŞİD halifeliğinin yok edilmesinde mücadeleye destek veren Kürt güçlerine saldırırlarsa NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız.”

Trump da bugün Twitter’dan yaptığı açıklamalarda ‘bu saçma savaştan çekilme zamanın geldiğini’ belirterek, “Ben bu çatışmayı üç yıldır engelliyorum ancak bizim artık bu saçma Bitmeyen Savaşlardan çekilmemiz lazım. Bu savaşların birçoğu gereksiz ve askerlerimiz artık eve dönmeli” demişti.

Fox News’a konuşan Graham, “Bu durum IŞİD ve İran için büyük bir galibiyet. Kürtler onları terk ettiğimiz için artık kimseye güvenemeyecek. Bunu durdurmak için bir tasarı sunacağım” diye konuştu.

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Cumhuriyetçi senatör Twitter hesabından da Trump’ın bu kararını eleştirdi. Graham ‘eğer haberler doğruysa bunun yaklaşmakta olan bir felaket’ olduğunu söyledi.