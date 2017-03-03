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‘Cumhuriyet yine hedefte’: Gazete binasına gelen bir kişi karşı duvara ateş edip kaçtı

 

Kimliği belirlenemeyen bir kişi Cumhuriyet gazetesinin karşısındaki duvara iki el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’in aktardığına göre bugün saat 07.40 sıralarında gazetenin Şişli’deki merkez binasının önüne gelen bir kişi, gazetenin karşısındaki duvara iki el ateş etti.

Polis, zabıt tutarak incelemek üzere kamera görüntülerini aldı.

Polisin belirlemesine göre şüpheli, duvara ateş ettikten sonra yakında bulunan bir arabaya binerek kaçtı.

Gazete bu fotoğrafı paylaştı.

Gazete haberi ‘Cumhuriyet yine hedefte…’ sözleriyle duyurdu.

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