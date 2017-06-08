Cumhuriyet yazarından Rıdvan Dilmen’e: İzmir Marşı yorumladığı milli takımdan daha milli

Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk, NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in tribünlerde siyasi nedenlerle söylendiğini savunduğu İzmir Marşı için “Yorumladığı milli takımdan daha milli” dedi.

‘İktidarın niyetlerini aktaran bir yorumcu’

Halk TV canlı yayınına bağlanan Gökberk, Dilmen’in ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze anayasa referandumu öncesinde ‘Evet’ kampanyasını başlatan isim olduğuna dikkat çekti: “Öyle bir düzen kuruldu ki futbolda, AKP kendi ekonomisini, kendi hukukunu kurarken kendi futbolunu da kurdu. Buraya da bir sürü aktör koydu, Yıldırım Demirören ve Göksel Gümüşdağ gibi. Rıdvan Dilmen de bu ekibin yorum tarafında olan birisi. Zaten siyaseten net olarak iktidara bağlı bir yorumcu. Bir insana 1 milyon dolar veya o tip bir para verdiğiniz zaman konuş diye, yorum yap diye verilmez. Yorum yapma, konuşma diye verilir. Ya da bizim istediklerimizi konuş diye verilir. Sonuçta Rıdvan Dilmen, iktidarın niyetlerini aktaran bir yorumcu. Kendisi biliyorsunuz ‘Evet’ videolarını başlatan isim zaten. O yüzden İzmir Marşı’nın sevmemesi normal.”

‘O kanalda başkası ‘Hayır’ diyebilir mi?’

İzmir Marşı’nın referandumda ‘Hayır’ diyenlerin sembol marşı haline geldiğini dile getiren Cumhuriyet yazarı şunları söyledi: “Rıdvan da bundan rahatsız oldu ama zaten ortada çöken bir futbol sistemi var. Bir milli takımdan konuşuyoruz ama takım milli değil. Rıdvan Dilmen İzmir Marşı siyaseten bölüyor diyor. İzmir Marşı ulusal bir marş. Ayrıca tırnak içinde milli bir marş. Rıdvan’ın yorumladığı milli takımdan daha milli. Sonuçta Rıdvan Dilmen’i böyle kabul etmek lazım. Herkesin kendine öz bir fikri var. Rıdvan da bunu savunuyor, bir şey diyemezsiniz. Açık açık rengini belli ediyor ama ilginç olan önemli bir haber kanalında, objektif olunması gereken bir kanalda çok net olarak bu yorumları devam ediyor. Bence bu daha önemli. İzmir Marşı’nın söylenmesini eleştirebilirsiniz ama bunu ‘Evet’ videosunu başlatan adamın söylememesi lazım. Ayrıca Rıdvan ‘Evet’ diyebilir de o kanalda başkası ‘Hayır’ diyebilir mi? Konu bu zaten.”