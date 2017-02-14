Cumhuriyet yazarından ‘Evet’çi Rıdvan Dilmen’e: NTV’de çalışıp ‘Hayır’ videosu çeksem, kaç dakikada fişim çekilir?

Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkezine alan anayasa değişikliği referandumu için ‘Evet’ kampanyası başlatan NTV Spor yorumcusu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen’e, “NTV’de çalışıp, hayır videosu çeksem, kaç dakikada fişim çekilir?” diye sordu.

‘NusrET’e bile sokmazlar adamı’

‘Futbolun ‘kara kutu’su’ başlıklı yazısında, Dilmen’in kendisine yöneltilen eleştirilere karşı “Cumhurbaşkanı beni hangi işe soktu” dediğini hatırlatan Gökberk, şöyle devam etti: “Kim kimi hangi hangi gazeteye tv’ye sokmuş, kim kimi hangi gazeteden tv’den çıkartmış en iyi bilen sensin. İşin bu. Bize mi soruyorsun? Seni işe sokmamışlar belki. Ama iş’ten çıkartmamışlar da. Az şey mi bu? Yine tane tane anlatalım. Senin yerinde ben olsam, kanka’larından çalıştığım her yere geldiği gibi Ferit bey’e ‘Kov bu adamı’ diye kaç telefon gelir? Şahenk beni kaç saniyede kapı önüne koyar? NusrET’e bile sokmazlar adamı valla. Ntv’de çalışıp, hayır videosu çeksem, kaç dakikada fişim çekilir? Program ortağın sevgili Güntekin evetçi mi hayırcı mı bilmiyorum, video çekip devletin sunduğu 2 seçenekten ‘hayır’ı seçsin gör bakalım neler gelir başına. Sen bile onu kurtaramazsın!!”

‘Kovulacağımı rüyanda mı gördün?’

Ağustos 2015’te yazılarına son verilen Hürriyet’ten kovulacağını ‘daha Hürriyet bilmezken’ Dilmen’in bildiğini öne süren Gökberk, “Bir ara anlatır mısın olan biteni bi zahmet? Nasıl oldu? Yoksa vahiy mi indi? Ya da rüyanda mı gördün?” sorularıyla yazısını sonlandırdı.