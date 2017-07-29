Cumhuriyet yazarı Mumcu’dan Cumhuriyet davası ‘tanığı’ Gülerce’ye: Bana dava aç yiğidim

Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, Cumhuriyet davasının tanıklarından Star yazarı Hüseyin Gülerce’ye meydan okudu: “Bana dava aç yiğidim.”

‘Bu şerefsizlikleri doğru istikamette olduğunuzu gösterir’

Fethullah Gülen’in bir zamanlar en yakınındaki isimlerden olarak bilinen Gülerce, Cumhuriyet davasında ara kararın açıklandığı gün Twitter hesabından “Günün Sözü: Karaktersizlerin yalan ve iftiralarla saldırmalarına üzülmeyin. Bu şerefsizlikleri sizin doğru istikamette olduğunuzu gösterir” mesajını paylaştı.

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‘Gülen’in ibrikçibaşı, cemaatin itirafçı imamı’

Mumcu, Star yazarının bu tweet’ine “Fethullah Gülen’in ibrikçibaşı, cemaatin itirafçı imamı. Sen ağzına şeref lafını alacak son kişisin” diye karşılık verdi.

‘Kim sana Cumhuriyet davasına gir diye talimat verdi?’

Gülerce’nin “Babanın hatrına sana bir şey demeyeceğim. Yalan konuşuyorsun” tweet’i üzerine “Hüseyin Gülerce ‘babanın hatrına cevap vermiyorum’ demiş. Babamın hatrı sana kadar düşmedi” diye yazan Mumcu, Star yazarına şu soruları yöneltti: “Kızının bylock’undan Fethullah Gülen’le irtibat mı kurdun? Siz ki takiye üstadısınız. Kaçınızı Fethullah Gülen itirafçı diye görevlendirdi? Kim sana Cumhuriyet davasına gir diye talimat verdi? Ben gerçek cemaatçi olamayacak kadar yaşlıyım dersen Seni o zaman besleyen dernek cia projesi değil miydi?”

‘Hocası gibi salya sümük ağlatana kadar yazacağız’

Gülerce’ye “Bana dava aç yiğidim” diyerek meydan okuyan Cumhuriyet yazarı şöyle devam etti: “Gözlerinin içine baka baka seni ağlatmayan AHMET ŞIK’ın arkadaşı UĞUR MUMCU’nun oğlu değildir. Sen don lastiği gevşemiş hocaefendi donunuyla geviş getirirken biz Ahmet Şık için basın açıklaması okuyorduk. Sana hodri meydan Hüseyin Gülerce bana dava aç. Fethullah’ın gevşek don lastiği olduğunu tarihe geçireyim. Sana hala kim bilir ne talimatlar geliyor, aksaçlı ergen darbeci? Dün bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bu rezil herifi, hocası gibi salya sümük ağlatana kadar yazacağız.”