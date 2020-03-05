Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk beraat etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, Twitter hesabındaki bazı paylaşımlara ilişkin olarak ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan yedi buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci celseye sanık Özgentürk katıldı. Cumhuriyet savcısı, duruşmada 5 Aralık 2019’da verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Savcılık mütalaasında, Özgentürk’ün Twitter hesabından 6 Eylül 2015 ve 4 Nisan 2015 tarihlerinde yaptığı paylaşımları nedeniyle bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Reklam

Esas hakkındaki son savunmasını yapan Özgentürk şunları söyledi: “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İsnat edilen suçlar bana çok ağır gelmektedir. Ben bir yurtseverim. Vatanıma ve milletime bağlı barışsever bir insanım. 50 yıldır gazetecilik yapıyorum. Aynı zamanda 50 yıldır yazarlık ve yönetmenlik yapıyorum. Benim terör örgütüyle hiçbir alakam bulunmamaktadır. Beraatimi istiyorum.”

Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, Özgentürk hakkında, ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın mesleği, konumu ve kastı birlikte değerlendirildiğinde yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat etmesine karar verdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı belirtildi.