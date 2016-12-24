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Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet yazarı Aydın Engin’e ölüm tehdidi: Güneşe iyi bak, son görüşün olacak

 

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin, geçtiğimiz hafta sonu iki kez ölümle tehdit edildi. Cumhuriyet Hukuk Bürosu soruşturma başlatması için önceki gün savcılığa başvurdu.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Aydın Engin ilk tehdidi Cumartesi günü aldı. Bir kitapçıdaki söyleşiye katılmak için Anadolu yakasına geçen Engin, Moda Caddesi üstündeki kitapçıya yürürken üç genç tarafından durduruldu. Yazar, içlerinden birinin, “Güneşe iyi bak, son görüşün olacak” dediğini aktardı.

Pazar günü gazetedeki ofisinde aldığı telefonla ikinci kez tehdit edilen Aydın, hafta sonu yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Şaşırdım ve ürktüm. ‘Ne diyorsunuz siz’ gibi bir şeyler mırıldandım. O da tekrarladı ‘Güneşe iyi bak. Son görüşlerin olacak’ dedi.  Hızla yoluma devam ettim. Ardımdan gelmediler. Oldukları yerde kaldılar mı bilmiyorum, çünkü arkaya bakmadım. Cumartesi günkü olayı fazla önemsemedim. İki üç serserinin sataşması olduğunu düşündüm. Ancak pazar günü öğleden sonra gazetedeki odama gelen bir telefonda biri ‘Günlerin sayılı ib.e’ dedi. Şaşırdım, ‘Efendim’ dedim. O ‘Günlerin sayılı senin dedim ib.e’  diye tekrarladı ve ardından telefonu kapattı.”

Aydın Engin, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda gözatına alınıp beş gün sonra salıverilmişti. Yazar, savcılık tarafından yöneltilen suçlamaları, “Hayatımda bu kadar ahlaksız bir dosya görmedim” diyerek eleştirmişti.

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