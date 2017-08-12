Cumhuriyet Nuray Mert’in yazılarına neden son verildiğini duyurdu: Laikliğe aykırılık

Cumhruiyet yazarı Nuray Mert’in yazılarına son verilme sebebi açıklandı.

Mert’e kararı ileten Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, gerekçe olarak, son dönemdeki yazılarının Cumhuriyet’in yayın ilkeleriyle ters düşmesini göstererek kararın, ‘Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet yöneticilerinin bilgisi dahilinde alındığını’ vurgulamıştı.

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Mert, son günlerde özellikle evrim teorisi ve müftülere nikah yetkisine ilişkin yazılarıyla dikkat çekmişti.

‘Gazetemiz için bu ilkeler bağlayıcıdır’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erinç, Mert’e telefonda şunları söyledi: “Geldiğimiz noktada şirket yönetimi olarak, ayrıca tutuklu yöneticilerimizi de bilgilendirerek size teşekkür etme kararı aldık. Cumhuriyet’in yayın çizgisini belirleyen ilkelerde ‘Cumhuriyet ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığı ile çalışacaktır’ denmekte ve hemen ardından ‘Cumhuriyet, Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı aydınlanma yolunda, aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösterecektir’ cümlesi eklenmektedir. Gazetemiz için bu ilkeler bağlayıcıdır ve yayın çizgisinin bu ilkeler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak bizlerin görevidir. Dilerseniz cuma günü köşenizde son yazınızı yayımlayabilirsiniz.”