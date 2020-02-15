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Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet muhabirine Kanal İstanbul soruşturması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babasının 2003 yılındakendisinin de 2012 yılında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın aldığına dair haber yapan Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’a soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet’in haberinde, soruşturmanın ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan açıldığı belirtildi.

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İlk olarak Cumhuriyet gazetesinin ortaya attığı iddia, Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel’in yazılı açıklamasıyla doğrulanmıştı. Özel’in açıklamasında, Albayrak’ın babasının bölgede 2003’te arsa aldığı, bu arsanın bitişiğindeki arsanın da 2012’de satışa çıkarılmasının ardından ‘yabancıya gitmesin’ düşüncesiyle Berat Albayrak tarafından satın alındığı belirtilmişti.

İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak’ın talebi üzerine konu hakkında haberlere erişim engeli getirmişti. 

Albayrak, ‘Kanal İstanbul’da arsa aldı’ haberlerini sansürletti

Albayrak, ‘yabancıya gitmesin’ diye Kanal İstanbul güzergahında arsa almış

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