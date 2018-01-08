Cumhuriyet muhabirine ‘gizliliği ihlal’ davası

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ hakkında hakim ve savcılarla ilgili yaptığı bir haber nedeniyle dava açıldı.

Uludağ, 20 Mart 2017’de ‘FETÖ’ soruşturmalarında ifade veren bir gizli tanığın halen görevde olan dört hakim ve savcının ‘FETÖ’ toplantılarına katıldığını anlatmasını haberleştirmişti. Haberde ‘Hayır’cıların ‘PKK ile aynı muameleyi göze aldıklarını’ savunan Antalya Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu’nun da ‘FETÖ’ toplantısına katıldığının beyan edildiği aktarılmıştı.

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Haber anlatıldı

Uludağ hakkında Antalya’da açılan dava, yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderildi.

İddianamede, Uludağ’ın haberinde, gizli tanık ‘Çakıl’ın ifadeleri doğrultusunda, ‘Evetçi savcı FETÖ toplantısında’ ve ‘Dört Hakim ve Savcı HSYK’nın ihraç listesinde yok’ baylığıyla çıkan haberde, “FETÖ soruşturmasında yer alan gizli tanıkların teşhis ettiği dört hakim ve savcının halen görevde olduğu ortaya çıktı. Gizli tanık ‘Çakıl’ın teşhis ettiği isimler arasında referandumda ‘Hayır’ oyu verecekleri PKK’lılarla aynı muameleyi görmekle tehdit eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu’nun da olduğu öğrenildi” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

‘Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yaptım’

İddianamede, haberde geçen gizli tanık ‘Çakıl’ın ifadelerinin ayrıntılarıyla Uludağ’ın talimatla alınan savunmasına da yer verildi.

Uludağ savunmasında özetle şunları söyledi: “Haber basın özgürlüğü kapsamında halkı bilgilendirme kapsamında yapılmış olup, bu konudaki suçlamaları kabul etmiyorum. Soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek ve gizli tanığın kimliğini deşifre edecek unsurlar haberde yoktur. Gizli tanığın ifadelerinin tamamı elimde olmasına rağmen hepsini yazmayıp sadece haberde geçen savcı Cevdet Kayafoğlu yazımda belirtilmiştir. Kendisi, sosyal medya hesabından referandumla ilgili paylaşımları sonrası kamuoyunda tartışılan bir kişi olması nedeniyle ilgili bölümü kamuoyunu bilgilendirme amaçlı haberde verdim. Diğer kişilerin isimlerini vermedim. Bu nedenle suçun yasal unsurlarının oluşmadığını haberin basın özgürlüğü sınırları içinde hazırlandığını ifade etmek isterim.”

Uludağ, iddianameyi kabul eden Ankara 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla yargılanacak.

Öte yandan soruşturmayı basın suçları soruşturma bürosu değil de anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosunun yürütmesi dikkat çekti.