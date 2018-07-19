Haber yaptı diye: Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun’a iki yıl üç ay hapis cezası

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun, yaptığı haber nedeniyle ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme, erteleme de vermedi.

Gazeteci Coşkun’un, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ iddiasıyla Çağlayan’daki İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

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Duruşmada söz alan Coşkun, “Suçlandığım haber kısıtlı bir soruşturmayla ilgili yazdığım ilk haber değil. Hiçbiri soruşturmanın amacını tehlikeye sokmadığı için dava konusu edilmedi. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğim çünkü bunun toplumsal hafıza için bir gereklilik olduğuna inanıyorum” dedi.

Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren’in yanısıra çok sayıda gazeteci izledi.

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Coşkun, ihraç edildikleri için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatlarının DHKP-C soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasını haberleştirmişti.

Önceki celse mütalaasını veren savcı, Coşkun’un, Nuriye ve Semih’in avukatlarının tutuklanmasına ilişkin soruşturma dosyasında kısıtlama kararı olmasına rağmen ‘soruşturmayı tehlikeye atacak şekilde haber yaptığı, gizli tanığı teşhir ettiği’ iddiasıyla TMK 6/1 kapsamında üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.