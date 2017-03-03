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Cumhuriyet gazetesi önünde ateş açan şüpheli yakalandı: Alkollüydüm

 

Cumhuriyet gazetesinin bulunduğu sokakta ateş eden şüpheli yakalandı.

Fotoğraflar: DHA

Gazetenin Şişli’deki merkez binasının önünden bugün sabah saatlerinde taksiyle geçen kişi ya da kişiler iki el ateş etmişti. Kurşunlardan biri gazetenin karşı duvarına isabet etmişti.

Cumhuriyet gazetesi haber koordinatörü Aykut Küçükkaya, şunları söylemişti: “Emniyet müdürümüzün tespiti alkolik bir şahıs olduğuna dair. Fakat onlar incelemelerini sürdürüyorlar. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Gazete yetkilileri olarak tüm emniyet yetkililerinin konunun takipçisi olmasını istiyoruz.”

Emniyet Müdürlüğü, ateş açan şüpheli Ö.K.’nin silahıyla birlikte yakalandığını duyurdu. Ö.K., sorgusunda aşırı alkollü olduğunu ve hedef gözetmeden havaya ateş ettiğini belirtti. Şüpheli ayrıca herhangi bir kişi ya da kuruma karşı saldırı niyetinin olmadığını da ifadesine ekledi.

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