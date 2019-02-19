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Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet davasında yedi hapis cezası onandı: Altı gazeteci tekrar hapse girecek

Cumhuriyet gazetesi davasında mahkum olanlardan yedisi hakkında verilen hapis cezası kesinleşti. Ceza alanlardan altısı infaz için tekrar hapse girecek.

Dava kapsamında beş yıl üzerinde ceza alanların dosyası temyiz için Yargıtay’a, beş yıldan az alanların dosyası istinaf mahkemesine gitmişti.

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İstinaf mahkemesi incelemesini tamamlayarak kararları onadı.

Kadri Gürsel yattığı süre göz önüne alındığında tekrar hapse girmeyecek. Hepse girecek isimler ve infaz yasası gereği yatacakları süreler şöyle: Güray Öz (bir yıl bir ay), Hakan Kara (bir yıl 16 gün), Mustafa Kemal Güngör (bir yıl 16 gün), Musa Kart (bir yıl 16 gün), Emre İper (yedi ay), Bülent Utku (1 yıl sekiz ay)

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Cumhuriyet gazetesi davasında beş yılın üzerinde ağır hapis cezası alan isimlerin temyiz incelemesi ise Yargıtay’da yapılıyor.

Temyiz dosyası Yargıtay’da süren isimler şöyle: Akın Atalay, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, ve Ahmet Şık.

Alınan cezalar

Dava 25 Nisan 2018’de sonuçlanmıştı.

Gazeteci, yazar ve yöneticiler hakkındaki kararlar şöyleydi:

* Eski muhasebe müdürü Bülent Yener, muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve kitap eki yayın yönetmeni Turhan Günay beraat.

* Gazetenin eski icra kurulu başkanı Akın Atalay ‘güveni kötüye kullanmak‘tan beraat, ‘örgüte yardım’ iddiasından yedi yıl üç ay 15 gün hapis cezası.

* Eski Genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu’ya ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla yedi yıl altı ay hapis cezası.

* Yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel’e ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla iki yıl altı ay hapis cezası.

* Eski Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç’e ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezası.

* Eski Okur temsilcisi Güray Öz’e ‘örgüte yardım’ iddiasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezası.

* Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik, karikatürist Musa Kart, yazar Hakan Kara ve avukat Mustafa Kemal Güngör’e ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla üçer yıl dokuzar ay ceza.

* Muhasebeci Emre İper’e üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası.

* Yazar Aydın Engin’e ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla yedi yıl altı ay.

* Yazar Hikmet Çetinkaya’ya ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla altı yıl üç ay ceza.

* Muhabir Ahmet Şık’a ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla yedi yıl altı ay.

*Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazete avukatlarından Bülent Utku, ‘görevi kötüye kullanma’ kullanma suçundan beraat. etti. Utku’ya ‘terör örgütüne yardım ve propaganda’ iddiasıyla da iki yıl dört ay hapis cezası.

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