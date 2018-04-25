‘Cumhuriyet davası’nda ‘son söz’ler: FETÖ’cülük suçlaması akılla alay etmek

Gazeteciliğin yargılandığı ‘Cumhuriyet davası’nda gazeteciler karar öncesi ‘son sözleri’ni söyledi.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada ‘sanık’lar için ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek’ten hapis cezası isteniyor.

Cumhuriyet’in aktardığına göre gazeteciler ve yöneticilerin söyledikleri şöyle:

Yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel: “Gazeteci olduğumuz için tutuklandık. Önümüze çürük, boş ve mesnetsiz bir iddianame geldi. Uzun tutukuluk bir infaza dönüştü. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi. Savunmamda mesleğimi savundum ve bana göre saçma olan iddialara cevap verdim. Şimdi siz zor bir karar vereceksiniz. Çünkü içinde hiçbir delil olmayan dosyalara bakarak karar vereceksiniz. Demek oluyor ki aklınıza ve vicdanınıza sığınarak karar vereceksiniz. Böyle yapacağınıza dair inancım var, bu inancım nedeniyle pişman olmak istemiyorum. Biz buradan başımız dik olarak gideceğiz ve mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben ve tüm arkadaşlarım için beraat talep ediyorum.”

Okur temsilcisi Güray Öz: “Bu davada gazetecilik yargılanıyor; ki bu zor bir iştir. Cumhuriyet gazetesini terör örgütüyle ve FETÖ’cülükle suçlamak insan aklıyla alay etmektir. Umarım böyle yapmazsınız. Çünkü bu aydınlara yakışmaz.”

Genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu: “Özgürlük çok güzel bir şey, insan değerini kaybedince anlıyor. Cumhuriyet gazetesi de gazeteciler de her koşulda doğruları söyler ve hep böyle yaptık. Gazetecilik suç değildir.”

Kitap eki yayın yönetmeni Turhan Günay: “Gazetecilik suç değildir.”

Yazar Aydın Engin: “Bana ‘Sizde James Bond ruhu var’ demiştiniz, ben bunu iltifat olarak anlamıştım. Ama düşündüm ki o majesteleri adına çalışıyordu, ben halk adına çalışıyorum. Burada halkın haber alma özgürlüğü yargılanıyor. Size de halkın haber alma hakkını savunmak düşüyor, zor bir görev, size yardımcı olamayacağım, tek başınıza yapacaksınız. Hoşçakalın.”

Yazar: Hikmet Çetinkaya: “Fethullah Gülen’in kim olduğunu ve amacını Cumhuriyet gazetesinde yıllarca yazdım. Gülen’e yardım etmekle suçlanıyorum ve hepsini reddediyorum. Gazetecilik suç değildir. Asıl suç şeriat düzeni kurmak istemektir.”

Davanın tek tutuklu sanığı, gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay.