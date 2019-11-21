‘Cumhuriyet davası’nda Kadri Gürsel’e beraat; mahkeme 12 sanığa mahkumiyette direndi

Yargıtay tarafından bozulan Cumhuriyet gazetesi davasında gazeteci Kadri Gürsel’e beraat kararı verildi. Mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında ise direndi.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi. Dolar/TL bu hafta ise 5.75’ten 5.70’e geriledi. Kur dün 4 Ekim’den beri ilk kez 5.6860’a kadar düştükten sonra bu sabah da 5.70 civarında seyrediyor. Son dönemde TL’nin oynaklığı da oldukça […]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili “İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler, biz seçime onay veririz” dedi.
ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını ihlal etmeye yardımla suçlanan Halkbank, dava resmi bir itiraz sürecine girmeden önce, ABD mahkemelerinin yargı yetkisi olmadığını iddia edebileceklerini belirtti.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
İATİ Turizm Ticaret A.Ş. ile sahibi Levent Aydın hakkında başlatılan icra takibi miktarı 20 milyon liraya ulaştı.