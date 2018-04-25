‘Cumhuriyet davası’nda gazeteci ve yazarlara ceza yağdı

Gazeteciliğin yargılandığı Cumhuriyet davasında karar bugün açıklandı.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada ‘sanık’lar için ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek’ten hapis cezası istenmişti.

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Davada gazetede çıkan haberler, köşe yazıları, manşetler suçlama konusu yapıldı. Davada gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay tutuklu yargılanıyordu.

Mahkeme heyeti kararı açıklamak için saat 21.00 sıralarında salondaydı.

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Gazetecilik cezalandırıldı

Gazeteci, yazar ve yöneticiler hakkındaki kararlar şöyle:

* Eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve muhabir İlhan Tanır’ın dosyaları ayrıldı.

* Eski muhasebe müdürü Bülent Yener, muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve kitap eki yayın yönetmeni Turhan Günay beraat etti.

* Gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay ‘güveni kötüye kullanmak‘tan beraat etti, ‘örgüte yardım’ iddiasından yedi yıl üç ay 15 gün hapis cezası verildi. Atalay, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

* Genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu’ya ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla yedi yıl altı ay hapis cezası verildi.

* Yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel’e ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

* Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç’e ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

* Okur temsilcisi Güray Öz’e ‘örgüte yardım’ iddiasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

* Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik, karikatürist Musa Kart, yazar Hakan Kara ve avukat Mustafa Kemal Güngör’e ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla üçer yıl dokuzar ay ceza verildi.

* Muhasebeci Emre İper’e üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.

* Yazar Aydın Engin’e ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla yedi yıl altı ay verildi.

* Yazar Hikmet Çetinkaya’ya ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla altı yıl üç ay ceza verildi

* Muhabir Ahmet Şık’a ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla yedi yıl altı ay hapis cezası verildi.

* Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazete avukatlarından Bülent Utku, ‘görevi kötüye kullanma’ kullanma suçundan beraat etti. Utku’ya ‘terör örgütüne yardım ve propaganda’ iddiasıyla iki yıl dört ay hapis cezası verildi.

Gazeteci, yazar ve yöneticilerin hepsine yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi. Mahkumiyet ve beraat kararları oybirliğiyle alınırken, sadece Gürsel’in mahkumiyetine oy çokluğuyla hükmedildi.

Öte yandan Ahmet Kemal Aydoğdu adlı sanığa da 10 yıl hapis cezası verildi.