Cumhuriyet davası | Ne meslektaşlarımızı bırakırız, ne de tetikçilere boyun eğeriz

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanı, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

İçlerinde gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık’ın da olduğu, 17’si Cumhuriyet çalışanı 19 kişi, aylar sonra Çağlayan’daki İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlanacak.

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Sansürün kaldırılışı ve Basın Bayramı’na da denk gelen 24 Temmuz’da görülen davada Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor:

10.30 Mahkeme önünde salonun küçüklüğü nedeniyle ‘kaos’ yaşandı. Çok sayıda kişi salona giremedi.

Dünyanın en büyük adliyesine 500 kişilik bir salon yapmayı planlamak zor bir şey olmasa gerekti.

Cımhuriyet davası mahkeme önü yine kaos!. — hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) July 24, 2017

10.20 T24’ün aktardığına göre, salona alınmayan gazeteciler sarı basın kartlarını gösterdi.

10.15 Duruşma salonuna izleyici alınmaya başlandı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal: “Duruşma salonu tıklımtıklım. Kendinize güveniyor iseniz bu yargılama büyük salonlar yapılmalı halk gerçekleri öğrenmeli.”

09.50 Basın açıklamalarının tamamlanmasının ardından katılımcılar ellerindeki balonları serbest bıraktı.

09.44 Dışarıdaki Gazeteciler adına açıklama yapan Candan Yıldız: “Ne meslektaşlarımızı o zindanlarda bırakacağız, ne de tetikçilere boyun eğeceğiz. Kimse endişe etmesin, gazetecilik kazanacak. Bu ülkenin gerçek gazetecileri yalnız kendisi için değil, herkes için adalet demeye devam edecek.”

09.40 Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms: “Ahmet içeride olduğu için aslında özel nedenlerle buradayım. Ayrıca sizler, burada olanlar bizim kahramanlarımızsınız. Sizlerden cesaret alıyoruz. Bu Türkiye’nin bütün vatandaşlarına iyi şanslar diliyorum.”

09.38 IPI Medya ve İletişim Direktörü Ellis: “Bu dava demokrasinin olup olup, olmadığını belirleyecek.”

09.35 CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Bu iddianame bir balondur” diyerek elindeki balonu patlattı.

#CumhuriyetDavası

Adliye önünde açıklama yapan CHP'li @barisyarkadas, "İddianamenin içi bu balon gibi bomboştur" diyerek balonu patlattı. pic.twitter.com/gwpLOfEz07 — dokuz8 (@dokuz8haber) July 24, 2017

09.29 Davayı takibe gelen milletvekilleri, Avrupalı parlamenterler konuşma yapıyor.

09.15 Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Cumhuriyet gazetesinin Şişli’deki binası önünden yürüyüş yaparak Çağlayan’a ulaştı.

Cumhuriyet Gazetesi davası başlıyor pic.twitter.com/Aqlf0kSATH — Can Ertuna (@canertuna) July 24, 2017

09.00 Hakim karşısına çıkan Cumhuriyet sanıkları için gazeteciler, meslek örgütleri, yurttaşlar Çağlayan Adliyesi’nde buluştu.

İddianameden

İddianamede, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel, yazar Aydın Engin, mali işler müdürü Bülent Yener ve muhasebe müdürü Günseli Özaltay’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 7.5 yıldan 15 yıla kadar; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve yönetim kurulu üyesi Önder Çelik’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 11.5 yıldan 43 yıla kadar; yönetim kurulu üyeleri Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve Hikmet Çetinkaya’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 9.5 yıldan 29 yıla kadar, muhabir Ahmet Şık’ın ayrıca ‘PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

‘Cumhuriyet, terör örgütlerini ‘sevimli göstermeye’ çalıştı’

Gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülen iddianamede yayın politikasının değişmesi suç unsuru gibi anlatılıyor.

Ayrıca gazetenin terör örgütlerini sevimli göstermeye çalıştığı ileri sürülürken ‘FETÖ’nün gazetenin yönetim kademesini ve Cumhuriyet Vakfı’nı ele geçirmeye çalıştığı savunuluyor.

Dahası gazeteci Kadri Gürsel’e darbe girişiminden yıllar önce gelen telefon aramaları bile irtibat olarak kabul edilerek, bu aramaların içinde ‘ByLock’ kullanıcıları olduğu aktarılarak, bu da örgütle temasın kanıtı diye gösteriliyor.