Cumhuriyet davası | Murat Sabuncu: Karşınızda olmamız cadı avının ispatı

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın bugün ikinci duruşması görülüyor.

İçlerinde gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık’ın da olduğu, 17’si Cumhuriyet çalışanı 19 kişi, çeşitli suçlamalarla İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanıyor.

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Dün, davanın ilk duruşmasında dokuz aydır tutuklu bulunan gazetenin yayın danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve karikatürist Musa Kart savunma yapmıştı.

Yurtdışından basın ve uluslararası kuruluşların da yoğun ilgi gösterdiği davanın ikinci gününde Diken gelişmeleri dakika dakika aktarmaya devam ediyor:

13.14 Duruşmaya 14.30’a kadar ara verildi. İkinci bölümde Bülent Utku savunma yapacak.

13.00 Duruşmayı takip eden Diren Gazeteci Twitter hesabı, Murat Başol’un çizimlerini yayınladı.

12.45 Sabuncu savunmasına devam ediyor. Mahkeme başkanı Sabuncu’ya, “Terör örgütleriyle ilgili aranıza sınır konması için belirteciniz nedir?” diye sordu.

Sabuncu şöyle yanıtladı: “Vakıf Yönetim kurulu’nun belirlediği ana çerçeve ve temel ilke kapsamında Cumhuriye’te ayrımsız olarak şiddet savunulamaz. FETÖ, PKK veya başka örgüt olsun. Terör eylemini gerçekleştiren örgüt terör örgütüdür. Bazen bir eylemin neden, kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda bir belirsizlik varsa ‘eylemci’ ya da ‘saldırgan’ denir.”

Başkan:

"Devlet tarafından kaybedildiği iddia edilen kişilerle ilgili bilginiz nedir?"

Sabuncu:

"Berfo anayla konuşan Erdoğan bilir" — Cumhuriyet Savunması (@CumhuriyetAv) July 25, 2017

Soru: (Cumartesi Anneleri için) "devlet tarafindan kaybedilen dediniz bu konuda bilginiz var mı?" (salon isyan etti artık) — Ceren Sozeri (@cerensozeri) July 25, 2017

Sabuncu'ya 'her haberi koyar mısınız yoksa haber için kriterleriniz var mı' diye soruldu inanılır gibi değil — Ceren Sozeri (@cerensozeri) July 25, 2017

“Cumhuriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni odasında ilginç bir manzara vardır. Odanın bir tarafı mezarlığa diğer tarafı adiyeye bakar. Bu Türkiye’deki gazetecilik serüveninin kısa bir özetidir. Gazetecilik, mezarlıklar ve adliye arasında bir faaliyete dönüştü.”

12.35 Duruşmaya Segbis kaydı için on dakika ara verildi.

12.30 Sabuncu manşetler üzerinden suçlamalara yanıt veriyor: “(‘Eksik Demokrasi’ manşeti üzerine) Darbeye karşı milyonlarca yurttaşı yan yana getiren mitingde ‘HDP yoktu, asker vardı’ demiş Cumhuriyet. O ülkede 6 milyon oy almış partinin temsilcisinin olmadığı bir mitinge bir editör eksik demokrasi dedi diye yargılanabilir mi?”

“Cadı avı manşeti sorgulanıyor ama zaten Cumhuriyet çalışanları olarak karşınızda olmamız cadı avının ispatı. Cihangir İslam, İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç cadı avı mağduru değil mi? 120 bin kişinin ihraç edilmesi cadı avı değil mi?”

12.10 Sabuncu: “Bir gazeteci olarak teker teker manşetler üzerinden geçmek evimin basılmasından, kelepçeden, tecritten daha ağır geliyor. Orhan Erinç odasına davet etti. ‘Bundan sonra Türkiyenin kurucu değerlerinin savunucusu, laik, demokrat gazeteyi sana emanet ediyorum’ dedi. Herkese yapılan teklif Orhan Erinç tarafından bana yapıldı. Ayaklarım titredi. Vakıf senedi bizim rotamızdır. Masamda tutarım. Çatı iddianamesine göre darbecilerin Yurtta Sulh ismine karar vermesinden üç ay önce biz ismi biliyormuşuz. Darbe gecesi tüm çalışanlar biraradaydı. O gece 12’de uçaklar uçarken bizim başlığımız hazırdı. ‘Darbeye Karşıyız Çözüm Demokrasi’. Darbeciler gazeteleri basarken bekledik. Gelirlerse iki laf etmek için. Darbe sabahı basılan manşetimizi savcı dosyaya eklemedi.”

Murat Sabuncu: #CumhuriyetDavası 'nda benim en ağrıma giden 28 ila 60 yıldır Cumhuriyet gazetesi için çalışanlarının FETÖ ile suçlanmasıdır" pic.twitter.com/jksKJxoB2P — Diren Gazeteci (@pressout) July 25, 2017

11.50 Sabuncu: “Benim hiç MASAK raporum yok. Ama savcı ‘zengin göstersin diye’ iddianameye MASAK raporu da var diye eklemiş. Ben gazetede 2014 yılında çalışmaya başladım. Ama siz 2013 yılında vakıfta olanları bana soruyorsunuz. O tarihte vakıf çalışanlarını tanmıyordum. Çay içmişliğim yoktur. Tanımadığım insanlarla çalışmadığım gazetenin vakfını ele geçirmişim. O tarihte vakıf çalışanlarını tanmıyordum. Çay içmişliğim yoktur. Tanımadığım insanlarla çalışmadığım gazetenin vakfını ele geçirmişim. Bylock kullanan 215 bin 92 tane kişi varken 13 kişiyle görüşmüşüm. Bir gazeteci olarak binde birine bile temas etmemişim. Az olmuş. Mehmet Ekinci ile konuştum. OdaTV yargıcı idi. Ömürlerinden iki yıl çaldığınız, dokunanın yandığı arkadaşlarımızın görüşmecisi idim.“

Sabuncu "bizi biliyorsunuz" deyince başkan "bilmiyoruz anlatın" dedi. Sabuncu 28 yıllık deneyimini, ödüllerini anlatıyor. — Cumhuriyet Savunması (@CumhuriyetAv) July 25, 2017

11.45 Sabuncu ifadesine devam ediyor. Duruşma sırasında sık sık tartışma yaşandığı belirtiliyor.

Mahkeme başkanı -bir müdahale geldiğinden olsa gerek- bugün çok sert. Ayakta kimseyi istemiyor. Sık sık tartışma yaşanıyor. — Cumhuriyet Savunması (@CumhuriyetAv) July 25, 2017

11.35 Dün savunmasına cezaevinde jandarma el koyduğu için savunma yapmak istemeyen gazetenin eski genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu’nun ifadesiyle duruşma başladı.

Davanın başladığı 24 Temmuz gününün Basın Bayramı olmasını hatırlatan Sabuncu: “FETÖ’ şüphelisi savcı Murat İnam bize FETÖ iftirası atıyor. Müebbetle yargılanırken tutuksuz, biz dokuz aydır tutukluyuz. Dört yılda 1400 manşet atılır, bilirkişi içinden cımbızla çekip rapor yapıyor. Adeta lafını çok seviyor ‘Adeta’larla dolu adeta iddianame. Cumhuriyet çalışanlarının yüzde 10’unu gözaltına aldınız. Siz gazetenin yüzde 10’u dışında tüm gazeteyi, ailelerimizi dokuz aydır mağdur ediyorsunuz. Arkadaşlarımızdan birinin beş yaşındaki çocuğunun mal varlığı bile sorgulanmış.”

“Türkiye’de bağımsız gazeteciliğin bedeli tutuklanmak, cezaevine konmak ve savunma için dokuz ay beklemek. Biz bunların hepsini yaşadık. Bizi tutuklayan, soruşturmayı yürüten bu davanın savcısı, FETÖ üyesi olmakla, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Ve bu kişi hala işinin başında ve o iş adalet dağıtmak, bizim işimiz gazetecilik bize kalem bile verilmedi.”

11.30 Duruşma gecikmeli başladı. Yoğun katılımın gözlendiği duruşmada küçük salon yine sıkıntı oluşturdu.