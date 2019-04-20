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Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet davası kararı UYAP’a yüklendi, infaz süreci başladı

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada onanan kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) girildi. Bu, Cumhuriyet’çi bazı isimlerim infaz süreçlerinin başladığı anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yılın nisan ayında sonuçlanan davada birçok isme hapis cezaları verilmişti. Beş yılın altında hapis cezası alan sanıkların cezaları, 19 Şubat’ta istinaf mahkemesi tarafından kesinleştirilmişti.

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Kesinleşen karar, önceki gün UYAP sistemine yüklendi. Dosya, infazın uygulanması için ilk olarak İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkeme infaz savcılığına yazı yazacak, savcılık da infazın tamamlanması için karar çıkaracak. Cumhuriyet’in haberinde sürecin bir hafta sürebileceği belirtildi.

Gelecek hafta karikatürist Musa Kart, yazarlar Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik, avukatlar Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör ile muhasebeci Emre İper hapse girecek. Cezası beş yıldan fazla olan isimler ise Yargıtay sürecini bekliyor.

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