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Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet davası başladı: Bu celsede karar çıkması bekleniyor

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Cumhuriyet gazetesi davasında kararın açıklanmasının beklendiği sekizinci duruşma başladı. Silivri Cezaevi’nde görülen ve 18 yazar ve yöneticinin yargılandığı davanın tutuklu tek sanığıysa Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay.

Çizim: Tarık Tolunay (Arşiv)

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada 18 yönetici ve yazar için ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek’ten hapis cezası isteniyor.

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Duruşmanın cuma gününe dek sürmesi ve celse sonunda kararın çıkması bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesine destek olmak için çok sayıda milletvekili, gazeteci ve hak savunucusu Silivri’ye gitti.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada “Umuyorum, bugün başlayacak duruşmaların sonunda Akın’ı alacağız ve özgürlüğüne kavuşturacağız. Cumhuriyet burada demokrasi mücadelesi verdi. Etrafında oluşturduğu dayanışma ağıyla Türkiye’de hiçbir şeyin bitmediğini ve dayanışmayla umudun yeniden yetiştirilebileceğini ortaya koydu” dedi.

Ayrıntılar geliyor…

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